Призер Олимпиады-2016 по боксу назвал преимущества Фьюри в поединке с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира

Британский боксер, серебряный призер Олимпийских игр-2016, Джо Джойс высказал мнение о преимуществах своего соотечественника Тайсона Фьюри против украинца Александра Усика, сообщает NUR.KZ со ссылкой на портал Fightnews.info.
Джойс считает, что Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будет максимально использовать свои габариты, чтобы одолеть украинца.
"Фьюри крупнее. Он может стараться опереться на своего оппонента, устроить беспорядок и в результате нокаутировать. Тайсон выбрасывает меньше ударов, чем Усик, но у него длиннее руки, быстрый джеб и все такое. Усик попытается сокращать дистанцию", - сказал Джо Джойс.
Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут поединок за «абсолют» 17-го февраля текущего года в саудовском Эр-Рияде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2056475-prizer-olimpiady-2016-po-boksu-nazval-preimuschestva-fyuri-v-poedinke-s-usikom-za-titul-absolyutnogo-chempiona-mira/