Призер Олимпиады-2016 по боксу назвал преимущества Фьюри в поединке с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира

Британский боксер, серебряный призер Олимпийских игр-2016, Джо Джойс высказал мнение о преимуществах своего соотечественника Тайсона Фьюри против украинца Александра Усика, сообщает NUR.KZ со ссылкой на портал Fightnews.info.

Джойс считает, что Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе будет максимально использовать свои габариты, чтобы одолеть украинца.

"Фьюри крупнее. Он может стараться опереться на своего оппонента, устроить беспорядок и в результате нокаутировать. Тайсон выбрасывает меньше ударов, чем Усик, но у него длиннее руки, быстрый джеб и все такое. Усик попытается сокращать дистанцию", - сказал Джо Джойс.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут поединок за «абсолют» 17-го февраля текущего года в саудовском Эр-Рияде.

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