Промоутер Головкина ответил на сравнение GGG с Бетербиевым

Том Леффлер, промоутер известного казахстанского боксера Геннадия Головкина, прокомментировал сравнение своего клиента с претендентом на звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым, сообщает NUR.KZ.

Леффлер в социальной сети Х (бывший Twitter) отреагировал на пост пользователя Mr. Boxing Guru, в котором тот сопоставил уровни спортсменов.

"Некоторые люди забывают, каким особенным был Головкин. Он в некотором роде провалил начало своей карьеры, пока ждал громких соперников. Лучший против лучшего, и в рейтинге вне весовых категорий он был круче, чем Бетербиев", — написал юзер.

После чего ему ответил сам Леффлер.

"…Не думаю, что Головкин завалил начало карьеры, ведь он был самым активным чемпионом мира, распродающим билеты на арены по всему миру, даже если другие чемпионы отказывались драться с ним. Серия из 23 нокаутов против ребят из топ-160 лучших боксеров, которые осмелились выйти с ним на ринг. Он буквально заставил чемпионов мира отказаться от своих титулов, чтобы избежать встречи с ним. Железный подбородок с очень привлекательным стилем для фанатов, его даже ни разу не пошатнули...", - высказался специалист.

Напомним, что 14 января Бетербиеву удалось защитить три чемпионских титула.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.