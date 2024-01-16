Ангелина Лукас объявила дату и место следующего боя

Представительница Казахстана в профессиональном боксе Ангелина Лукаса анонсировала детали предстоящего поединка за титул чемпионки мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

В своих социальных сетях спортсменка рассказала, что возвращается на ринг уже через две недели, 31 января и будет биться за легендарный чемпионский пояс WIBA против Ромы Юсаф из Пакистана. Бой пройдет в столице Азербайджана - Баку.

«Я вернусь на ринг 31 января. Это будет мой седьмой бой в карьере и это будет титульный бой! Я буду бороться за титул чемпиона мира по версии WIBA. Этим титулом владели легенды: дочь Мухаммеда Али — Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы — это поистине женский титул — и поэтому плакат выполнен в таком стиле! И я буду очень рада драться за этот титул и красивый бой. Посмотрим результаты того, как я подготовилась к бою и сколько труда мы вложили в тренировочном процессе», —заявила Лукас.

Напомним, последний раз Ангелина Лукас выходила на профи-ринг в октябре прошлого года. В том бою она проиграла решением судей в битве за вакантный чемпионский титул WBC Silver чилийской боксерше Даниэле Асенхо, и не согласилась с таким вердиктом.

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