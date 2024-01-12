Чемпион мира по боксу провел дуэль взглядов перед супербоем

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев встретился "лицом к лицу" с соперником по своему следующему бою Каллумом Смитом, передает NUR.KZ со ссылкой на промоутерскую организацию Top Rank.
В ночь на 14-е января в канадском Монреале состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за три чемпионских титула IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между непобежденным чемпионом Артуром Бетербиевым, представляющим Канаду и Россию, и британцем Каллумом Смитом.
Перед боем боксеры провели традиционную пресс-конференцию и церемонию "face-to-face".
Последний раз Бетербиев выходил на ринг почти год назад, 28-го января 2023-го года, против другого британца, Энтони Ярда, и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055222-chempion-mira-po-boksu-provel-duel-vzglyadov-pered-superboem/