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Чемпион мира по боксу провел дуэль взглядов перед супербоем

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Артур Бетербиев (слева) и Каллум Смит
Артур Бетербиев (слева) и Каллум Смит. Фото: Top Rank

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев встретился "лицом к лицу" с соперником по своему следующему бою Каллумом Смитом, передает NUR.KZ со ссылкой на промоутерскую организацию Top Rank.

В ночь на 14-е января в канадском Монреале состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет поединок за три чемпионских титула IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между непобежденным чемпионом Артуром Бетербиевым, представляющим Канаду и Россию, и британцем Каллумом Смитом.

Перед боем боксеры провели традиционную пресс-конференцию и церемонию "face-to-face".

Последний раз Бетербиев выходил на ринг почти год назад, 28-го января 2023-го года, против другого британца, Энтони Ярда, и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055222-chempion-mira-po-boksu-provel-duel-vzglyadov-pered-superboem/

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