Бывшего чемпиона мира по боксу дисквалифицировали за допинг

Польский боксер Кшиштоф Гловацкий получил наказание за положительную допинг-пробу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD).

Спортсмен четыре года не сможет выступать в спортивных соревнованиях, срок его дисквалификации отсчитывается с 6 апреля 2023 года. Именно в эту дату Гловацкого уведомили о вероятном нарушении антидопинговых правил, наложив на него временное отстранение.

Образец мочи поляка от 21 января 2023 года показал наличие болденона и его метаболитов. Это анаболический стероид, запрещенный в спорте.

Гловацкого обвинили в нарушении двух статей антидопинговых правил. Боксер отрицал обвинения в употреблении запрещенных веществ. Дело поляка рассматривалось независимой Национальной антидопинговой комиссией, которая и вынесла окончательное решение о дисквалификации.

Гловацкий с 2015 по 2016 год владел поясом чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе. Этот титул он уступил украинцу Александру Усику. Всего в активе 37-летнего поляка 32 победы при четырех поражениях на профессиональном ринге.

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