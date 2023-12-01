"Настало время": боксер Ахмедов расторг контракт с Eye of the Tiger

Казахстанский профессиональный боксер Садриддин Ахмедов официально объявил о расторжении контракта с промоутерской компанией Eye of the Tiger, передает NUR.KZ.

"Ас-саляму алейкум всем! Мы официально расторгли контракт с компанией Eye of the Tiger. Хочу сказать спасибо моему старшему брату Бахраддину Аблазимову, который поддерживал меня всю мою карьеру. Также хочу выразить благодарность промоутеру Камилю Эстефану. Это был незабываемый опыт и прочный фундамент в построении моей карьеры!

Настало время для нового этапа моей профессиональной карьеры. На данный момент я живу и тренируюсь в США и готовлюсь к возвращению на ринг. Я хочу творить историю не только, когда завоевываю пояса. Хочу устраивать громкие и незабываемые вечера бокса для всего, завоевывая сердца многих любителей этого вида спорта",- написал боксер на своей странице в Instagram.

Добавим, что последний бой Ахмедов провел в прошлом году, когда досрочно победил Нкулулеко Мхлонго из ЮАР.

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