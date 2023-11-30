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Девин Хэйни официально отказался от всех титулов чемпиона мира в легком весе

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Девин Хэйни
Девин Хэйни. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легкой весовой категории Девин Хэйни из США официально отказался от всех своих титулов, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Такое решение титулованный боксер принял в связи с переходом в другую весовую категории. Он будет выступать в первом полусреднем весе, где уже 9 декабря проведет бой против чемпиона мира по версии WBC Реджиса Прогрейса.

"В легком весе я сделал все, что мог. Самым большим боем для меня стала бы встреча с Джервонтой Дэвисом, однако его команда не была заинтересована в организации поединка. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь стремлюсь выше. В целом, хочу стать чемпионом мира в трех весовых категориях",- сказал Хэйни.

Добавим, что на данный момент Хэйни на профи-ринге не потерпел ни одного поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2048520-devin-heyni-ofitsialno-otkazalsya-ot-vseh-titul-chempiona-v-legkom-vese/

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