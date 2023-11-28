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Деметриус Андраде: Давид Бенавидес - это реально адский боксер

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Деметриус Андраде
Деметриус Андраде. Фото: Getty Images/ Billie Weiss / Stringer

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Деметриус Андраде (США) оценил свое выступление в титульном поединке против соотечественника Давида Денавидеса, передает NUR.KZ.

Андраде проиграл Бенавидесу досрочно. Боксер много пропускал, побывал в нокдауне и на седьмой раунд он не вышел. Давид сохранил титул "временного" чемпиона по версии WBC.

После боя Деметриус назвал соперника "адским боксером".

"Считаю, что в целом я делал все, что было необходимо для того, чтобы нейтрализовать более крупного оппонента.

Но Давид - это реально адский боксер. Никто даже особо и не хочет биться против него. Я же стремлюсь стать чемпионом в трех весах.

Что же, Давид был лучше. Поздравляю его и его семью. Буду двигаться дальше.

Я бы не сказал, что Бенавидес умеет больше меня, но он реально крупнее. Думал, что превзойду его за счет своих навыков, но размеры сыграли свою роль",- сказал Андраде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2048074-demetrius-andrade-david-benavides-eto-realno-adskiy-bokser/

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