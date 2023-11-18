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30 лет независимости Казахстана

Ангелина Лукас впервые показала своего бойфренда (фото)

Опубликовано:

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанка Ангелина Лукас, выступающая на профессиональном боксерском уровне, разместила в Instagram-аккаунте фотографии со своим парнем — Тариэлем Джафаровым, передает NUR.KZ.

Возлюбленный одной из самых популярных спортсменок страны также является профессиональным боксером. Джафаров представляет Азербайджан и владеет поясом UBO International в тяжелом весе. Всего на его счету 24 победы и шесть поражений на ринге.

"Наша цель одна, наш путь одинаковый, наши планы одинаковые, взгляды одинаковые, и мы любим друг друга. И наш спорт одинаковый", — написала Лукас.

Пара на данный момент вместе отдыхает в Дубае (ОАЭ). Напомним, Лукас провела последний бой в конце октября и потерпела первое поражение в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2046449-angelina-lukas-vpervye-pokazala-svoego-boyfrenda-foto/

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