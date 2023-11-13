"Я самый активный чемпион в среднем весе": Жанибек Алимханулы высказался о новом титуле

Чемпион в среднем весе по версии WBO и IBF, непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы намерен в следующем году добавить еще один чемпионский пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на пост боксера в соцсети X.

После успешной защиты титула чемпиона WBO и присоединения пояса IBF "Qazaq style" планирует в следующем году забрать чемпионское звание, как минимум, еще одной организации.

"В мае я защитил свой чемпионский титул WBO нокаутом, а осенью победил чемпиона мира IBF. Теперь у меня два чемпионских титула, и я самый активный чемпион в среднем весе в 2023 году! В следующем году у меня будет еще один чемпионский титул", - заявил чемпион.

Ранее Алимханулы назвал имена всех чемпионов в среднем весе, с которыми готов выйти на ринг.

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