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"Я самый активный чемпион в среднем весе": Жанибек Алимханулы высказался о новом титуле

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Чемпион в среднем весе по версии WBO и IBF, непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы намерен в следующем году добавить еще один чемпионский пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на пост боксера в соцсети X.

После успешной защиты титула чемпиона WBO и присоединения пояса IBF "Qazaq style" планирует в следующем году забрать чемпионское звание, как минимум, еще одной организации.

"В мае я защитил свой чемпионский титул WBO нокаутом, а осенью победил чемпиона мира IBF. Теперь у меня два чемпионских титула, и я самый активный чемпион в среднем весе в 2023 году! В следующем году у меня будет еще один чемпионский титул", - заявил чемпион.

Ранее Алимханулы назвал имена всех чемпионов в среднем весе, с которыми готов выйти на ринг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045444-ya-samyy-aktivnyy-chempion-v-srednem-vese-zhanibek-alimhanuly-vyskazalsya-o-novom-chempionskom-titule/

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