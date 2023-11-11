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Султан Заурбек опустился в рейтинге IBF

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Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Steve Welsh/PA Images via Getty Images

Международная федерация бокса (IBF) произвела обновление мирового рейтинга. Казахстанский профи-боксер Султан Заурбек потерял в топ-листе позицию, передает NUR.KZ.

Казахстанец на профи-ринге выступает во втором полулегком весе. Ранее он занимал 13-е место. Однако после обновления он близок к тому, чтобы покинуть рейтинг. Заурбек в данный момент находится на 14-й строчке.

Жанибек Алимханулы ворвался в топ-15 с чемпионским титулом. Напомним, не так давно он провел объединительный бой против немца Винченцо Гуалтьери. Он досрочно победил оппонента и отобрал у него пояс IBF.

К слову, Заурбек сегодня одержал досрочную победу над аргентинцем Серхио Мартином Сосой в английском Брайтоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045282-sultan-zaurbek-opustilsya-v-reytinge-ibf/

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