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Непобежденный казахстанский боксер нокаутом завоевал титул WBO

Опубликовано:

Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: instagram.com/sultanzaurbek/

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек одержал победу над аргентинцем Серхио Мартином Сосой техническим нокаутом на вечере бокса в английском Брайтоне, передает NUR.KZ.

"Казахский король" в поединке дважды отправлял аргентинского боксера в нокдаун, и в шестом раунде бой был остановлен. Победа техническим нокаутом у Заурбека.

На кону в данном бою стоял вакантный пояс WBO Global во второй полулегкой весовой категории. С победой казахстанского боксера поздравил промоушен, который ведет дела Заурбека.

«Великолепная победа техническим нокаутом „Казахского короля“ Султана Заурбека, и он стал новым чемпионом по версии WBO Global во втором полулёгком весе», — заявили у себя в Instagram Wasserman Boxing.

На данный момент Заурбек в рейтинге WBA занимает шестое место, а у IBF 14-е. Во втором полулегком весе, в котором выступает казахстанец, четыре чемпиона: американец О'Шаки Фостер (WBC), представитель Доминиканы Эктор Луис Гарсия (WBA), британец Джо Кордина (IBF) и мексиканец Эммануэль Наваретте (WBO).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2045263-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-bokser-nokautom-zavoeval-titul-wbo/

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