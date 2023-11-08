Названо имя самого богатого спортсмена в современном боксе

Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа, выступающий в супертяжелом весе, благодаря своим доходам стал одним из самых богатых представителей в этом виде спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

Энтони Джошуа— одно из самых известных имён в боксе, невзирая на поражения в важных боях, причём дважды — украинцу Александру Усику. 34-летний боец при помощи таланта своего и своих пиарщиков сделал весьма успешную карьеру, заработав целое состояние.

Стало известно, что за первый бой против Усика британец заработал 15 млн фунтов стерлингов (украинец — втрое меньше). В реванше "Месть на Красном море", несмотря на поражение Джошуа в первом поединке, призовой фонд в 65 млн фунтов был разделен поровну.

В 2019 году за ответный бой против американского боксера Энди Руиса в Саудовской Аравии Энтони получил около 50 млн фунтов.

Суммарно Джошуа заработал на боксе около £200 млн.

При этом у него есть множество спонсорских сделок, которые серьезно увеличивают его доход. Например, по контракту с Under Armour, Hugo Boss, Land Rover и Jaguar в 2021 году он заработал в общей сложности 9 млн фунтов.

Свежий эксклюзивный контракт с DAZN гарантированно должен приносить Джошуа по 100 млн фунтов за два боя каждый год, пока он не уйдёт на пенсию.

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