Тайсон Фьюри: Я бросил школу в 10 лет, а тренировался в порванных перчатках

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал причину, по которой в десятилетнем возрасте бросил школу, сообщает Youtube-канал Boxing King Media.

"Я и Джошуа выбрались из полного дерьма. Не забывайте об этом. А теперь мы с ним являемся мультимиллионерами. Это надо уважать.

К слову, я никогда толком не ходил в школу. Я бросил ее в десять лет, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать боксером. У меня вообще не было денег. До зала добирался пешком. Тренировался в дурацких порванных перчатках, а моя экипировка всегда воняла и была порванной.

Ола Афолаби, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, подарил мне перчатки, когда я только начал путь профессионала. Они были порваны. Представляете, я проносил из четыре года, пока они не сгнили",- озвучил Фьюри.

Напомним, в эти выходные Фьюри проведет бой против звезды ММА, экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Бой пройдет 28 октября в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.

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