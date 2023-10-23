Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский непобежденный профи-боксер возвращается на ринг

Опубликовано:

Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: instagram.com/mtkglobal/

Казахстанский боксер, обладатель чемпионского пояса WBO European во втором полулегком весе Султан Заурбек объявил дату и место своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Казахский король" заявил в своих социальных сетях, что вернется на ринг 10 ноября в английском Брайтоне. Имя соперника пока не называется.

«Давайте еще раз пошумим. 10 ноября. „Казахский король“, Brighton Centre, Брайтон», — написал Султан Заурбек под афишей на своей странице в Instagram.

Напомним, свой предыдущий бой Султан Заурбек провел 21-го июля в шотландском Эдинбурге. В нем казахстанский боксер техническим нокаутом в третьем раунде одолел прежде непобежденного испанца Джона Картера и завоевал титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2042148-kazahstanskiy-nepobezhdennyy-profi-bokser-vozvraschaetsya-na-ring/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.