Казахстанский непобежденный профи-боксер возвращается на ринг

Казахстанский боксер, обладатель чемпионского пояса WBO European во втором полулегком весе Султан Заурбек объявил дату и место своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Казахский король" заявил в своих социальных сетях, что вернется на ринг 10 ноября в английском Брайтоне. Имя соперника пока не называется.

«Давайте еще раз пошумим. 10 ноября. „Казахский король“, Brighton Centre, Брайтон», — написал Султан Заурбек под афишей на своей странице в Instagram.

Напомним, свой предыдущий бой Султан Заурбек провел 21-го июля в шотландском Эдинбурге. В нем казахстанский боксер техническим нокаутом в третьем раунде одолел прежде непобежденного испанца Джона Картера и завоевал титул чемпиона WBO European во втором полулегком весе.

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