Ангелина Лукас анонсировала свой следующий бой

Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас объяивла дату и место своего следующего боксерского поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram казахстанки.

«Я готовлюсь к событию, которого ещё не было в женском профессиональном боксе Казахстана! В своём шестом поединке я выйду против действующей чемпионки мира по версии IBO из Чили! Два чемпиона мира встретятся в ринге 29-го октября вечером в Стамбуле. Поставлен на кон титул WBC World Silver Champion!

Я полностью готова и сфокусирована! Наш казахстанский бокс, лучший в мире. Неважно, кто стоит напротив — я докажу это всему миру! Ваша поддержка и любовь важны для меня.

Алга, Казахстан!» — заявила Ангелина Лукас на своей странице в социальной сети.

Напомним, свой последний бой Лукас провела 26 августа в Стамбуле, где успешно защитила чемпионский титул UBO против представительницы Танзании Стумаи Муки.

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