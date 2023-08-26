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Ангелина Лукас уничтожила соперницу на вечере бокса (видео)

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Ангелина Лукас
Ангелина Лукас: Фото: instagram.com / angelina_lukas1997

Казахстанская профи-боксер Ангелина Лукас (4-0, 2КО) мощно провела первую защиту титула чемпионки мира по версии UBO против танзанийки Стумаи Муки (7-3, 0 КО) на вечре бокса в Стамбуле (Турция) передает NUR.KZ.

Этот бой проходил в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов. Лукас предстояло защитить свой титул чемпионки по версии UBO. Боксерский поединок завершился уверенной победой казахстанки единогласным решением судей. К слову сказать, во втором раунде Муки побывала в нокдауне.

После победы Лукас поделилась впечатлениями на своей странице в Instagram.

"Сегодня я одержала 5 победу на профессиональном ринге и в 10 раундовом бою защитила звание чемпиона мира.

Вчера на взвешивание я вышла в образе Барби. И моя соперница конечно же недооценила меня. Но наш Казахстанский народ поддерживали меня и знали, что я чемпионка и перевоплощусь в ринге в настоящего воина. Я чувствовала любовь всех казахстанцев.

Во втором раунде я ошеломила соперницу и отправила на настил ринга. Но она встала и бой продолжился всю дистанцию. Из 10 раундов я выиграла все 10 раундов.

Мы казахи лучшие в мире бокса.

В данный момент я единственная чемпионка мира в проффесиональном боксе, и единственная женщина боксёр, которая защитила титул чемпионки мира спустя 8 месяцев.

Я всегда буду гордо нести флаг любимой Родины. И стану абсолютной чемпионкой мира Обещаю! Алга Казахстан! - обращается Ангелина к болельщикам.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала пятую победу в профессиональной карьере и успешно защитила свой чемпионский пояс, а Стумаи Муки потерпела четвертое поражение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034095-angelina-lukas-unichtozhila-sopernitsu-na-vechere-boksavideo/

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