Балауса Муздиман раскрыла подробности своего следующего боя

Представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Балауса Муздиман назвала дату и место своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

По словам Балаусы, ее возвращение пройдет 23 ноября в Алматы:

«23 ноября встретимся в „Алматы Арене“, друзья! По поводу билетов напишу чуть позже. Следите за новостями», — написала у себя в Instagram Stories Муздиман.

Балауса Муздиман. Фото: instagram.com / muzdi_____

В своем последнем бою, который также прошел на «Алматы Арене» весной этого года, 21 марта, Балауса Муздиман одержала победу над еще одной представительницей Казахстана в профи-боксе Зухрой Исраиловой. Соперница проиграла единогласным решением судей.

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