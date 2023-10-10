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30 лет независимости Казахстана

Балауса Муздиман раскрыла подробности своего следующего боя

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Балауса Мұздыман
Балауса Мұздыман Фото: Instagram/muzdi_______

Представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Балауса Муздиман назвала дату и место своего следующего боя, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

По словам Балаусы, ее возвращение пройдет 23 ноября в Алматы:

«23 ноября встретимся в „Алматы Арене“, друзья! По поводу билетов напишу чуть позже. Следите за новостями», — написала у себя в Instagram Stories Муздиман.

Балауса Муздиман
Балауса Муздиман. Фото: instagram.com / muzdi_____

В своем последнем бою, который также прошел на «Алматы Арене» весной этого года, 21 марта, Балауса Муздиман одержала победу над еще одной представительницей Казахстана в профи-боксе Зухрой Исраиловой. Соперница проиграла единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2040319-balausa-muzdiman-raskryla-podrobnosti-svoego-sleduyuschego-boya/

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