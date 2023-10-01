Девятая потеря: сборная Казахстана по боксу лишилась еще одного спортсмена на Азиаде

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов проиграл монгольскому спортсмену Чинзоригу Баатарсуху в четвертьфинале Летних Азиатских игр в Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Представитель сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 63,5 килограммов Ертуган Зейнуллинов встречался в 1/4 -й с опытным боксером из Монголии Чинзоригом Баатарсухом. Соперник казахстанца является серебряным призером чемпионата мира-2023. Также монгол выигрывал «серебро» чемпионата Азии (2017) и Азиатских игр (2018).

Зейнуллинов уступил и не смог выйти в полуфинал континентального первенства. Таким образом казахстанец закончил выступление на турнире без медали. Для сборной Казахстана по боксу это уже девятая потеря на Азиаде-2023.

Ранее, соревнования с бронзовой медалью покинул Сагандык Тогамбай.

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