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Боксер Сагындык Тогамбай побывал в нокдауне и не смог выйти в финал Азиатских игр

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Сагындык Тогамбай
Сагындык Тогамбай. Фото: Нургали Жумагазы

Представитель сборной Казахстана по боксу Сагындык Тогамбай стал обладателем бронзовой медали Азиатских игр-2022, которые в эти дни принимает китайский Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Он дошел до полуфинала в весовой категории до 92 килограммов, чем гарантировал себе как минимум "бронзу". Развить успех ему не удалось.

В поединке за выход в финал он проиграл китайскому боксеру Сюэчжэню Хану.

Первый раунд остался за казахстанцем. Однако во втором Хан навязал свой бой, был активнее и наносил серьезный урон Сагындыку. В третьем китайский спортсмен продолжил наращивать преимущество. Тогамбай побывал в нокдауне и потерпел итоговое поражение.

Таким образом, он завершил Азиаду с "бронзой".

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 30 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 22 "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038976-bokser-sagyndyk-togambay-pobyval-v-nokdaune-i-ne-smog-vyyti-v-final-aziatskih-igr/

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