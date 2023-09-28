"Два-три раза судьи не засчитали нокдаун": тренер Асланбека Шымбергенова подвел итоги боя

Личный тренер капитана сборной Казахстана по боксу Асланбека Шымбергенова Ермек Ертаев прокоментировал итоги очень тяжелого стартового поединка против китайского боксера, передает NUR.KZ.

"Бой был очень тяжелым. Рефери не учел момент двух-трех нокдаунов. Это Азиатские игры. Здесь будет непросто. Второй раунд он отдал сопернику со счетом 3:2. Затем Асланбек собрался и одержал победу. Мы не знали этого соперника. Он не участвовал ни в чемпионате мира, ни в других соревнованиях. Впервые мы увидели его на Азиатских играх. Конечно, китайские спортсмены хотят показать все возможное в свой стране. После второго раунда я сказал Асланбеку: «Не расслабляйся! Иначе не выиграешь». Следующий соперник – узбекский боксер. Он стал чемпионом мира в весовой категории до 67 килограммов и поднялся в 71 килограмм. На ринге все будет видно", - отметил Ермек Ертаев.

Бой Асланбека Шымбергенова в 1/8-й пройдет в субботу, 30 сентября, в 19.15 по времени Астаны.

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