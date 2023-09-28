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Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов стартовал с победы на Азиаде

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Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Асланбек Шымбергенов победил хозяина ринга Пейчена Вана и вышел в 1/8 боксерских соревнований на Летних Азиатских играх в Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу выступал в весовой категории до 71 килограмма. В стартовом поединке он одолел 21-летнего китайского боксера со счетом 4:0.

в 1/8-й Шымбергенов встретится с победителем пары Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан) - Марон Пиняр (Филиппины).

Напомним, Асланбек действующий чемпион мира по боксу. Для 29-летнего спортсмена это вторая Азиада в карьере. в 2018 году он стал серебряным призером игр.

Ранее, сборная Казахстана по боксу потеряла двух боксеров: Сакена Бибосынова и Риму Волосенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038647-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-boksu-aslanbek-shymbergenov-startoval-s-pobedy-na-aziade/

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