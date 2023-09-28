Азиатские игры: Казахстан понес первую потерю в мужском боксе

Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Сакен Бибосынов потерпел поражение в поединке 1/8 финала Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В этом раунде категории до 51 килограмма ему противостоял олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов.

Первый раунд остался за Дусматов. Все судьи отдали победу ему. Во втором их мнения разделились: четверо судей отдали трехминутку Хасанбою, еще один присудил победу Сакену.

В решающем раунде Бибосынов перехватил инициативу. Однако для итоговой победы этого не хватило. Дусматов одержал победу со счетом 4:1.

Добавим, что ранее турнир по женскому боксу покинула казахстанка Римма Волосенко.

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