Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Президент WBC: "Канело" является великим среди величайших

Опубликовано:

Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман оценил предстоящий супербой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло, сообщает Boxingscene.com.

Глава WBC отметил, что предстоящий поединок будет сложным для обоих боксеров.

"Бесспорно, это замечательный бой, что-то крайне интересное. На ринге сойдутся абсолютный чемпион во втором среднем весе и абсолютный чемпион в первой средней категории. Великое противостояние между Мексикой и США. Как гласит история, подобная комбинация порождает шикарные бои. Это будет прекрасный и сложный для обоих боксеров поединок.

"Канело" все еще создает свое наследие. Он активный боксер. Ббез сомнения, он стоит на одном уровне с такими великими боксерами, как Хулио Сезар Чавес и Эрик Моралес. Есть много великих бойцов, приехавших из Мексики. "Канело" же является великим среди величайших",- озвучил Сулейман.

Добавим, что исторический бой состоится 30 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2037378-prezident-wbc-kanelo-yavlyaetsya-velikim-sredi-velichayshih/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.