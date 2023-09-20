Президент WBC: "Канело" является великим среди величайших

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман оценил предстоящий супербой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло, сообщает Boxingscene.com.

Глава WBC отметил, что предстоящий поединок будет сложным для обоих боксеров.

"Бесспорно, это замечательный бой, что-то крайне интересное. На ринге сойдутся абсолютный чемпион во втором среднем весе и абсолютный чемпион в первой средней категории. Великое противостояние между Мексикой и США. Как гласит история, подобная комбинация порождает шикарные бои. Это будет прекрасный и сложный для обоих боксеров поединок.

"Канело" все еще создает свое наследие. Он активный боксер. Ббез сомнения, он стоит на одном уровне с такими великими боксерами, как Хулио Сезар Чавес и Эрик Моралес. Есть много великих бойцов, приехавших из Мексики. "Канело" же является великим среди величайших",- озвучил Сулейман.

Добавим, что исторический бой состоится 30 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США).

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