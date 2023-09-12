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Боксер Жан Кособуцкий вылетел из рейтинга WBC

Опубликовано:

Жан Кособуцкий
Жан Кособуцкий. Фото: Georg Wendt/picture alliance via Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление мирового рейтинга. Изменения коснулись только одного профессионального боксера из Казахстана, передает NUR.KZ.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий потерял свою позицию. Ранее боксер занимал девятое место. Однако после поражения в последнем поединке он покинул рейтинг, вылетев из топ-15.

Напомним, что Кособуцкий проиграл в бою против нигерийца Эфе Аджагбы. В четвертом раунде он получил дисквалификацию после нескольких штрафов за удары ниже пояса.

Казахстанец проводил свой первый бой на территории США. Позже он принес извинения за неспортивное поведение, отметив, что поддался на провокации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2036245-bokser-zhan-kosobutskiy-vyletel-iz-reytinga-wbc/

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