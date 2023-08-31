Жан Кособуцкий: Хочу извиниться за неспортивное поведение. Я вел себя не как профессионал

Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий принес извинения за свои действия в ринге во время поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, что казахстанца в четвертом раунде дисквалифицировали после нескольких штрафов за удары ниже пояса.

"Хочу извиниться перед WBC, Американской организацией по боксу и поклонниками бокса во всем мире за мое неспортивное поведение. Я осознаю, что вел себя не как профессиональный боксер и совершал неправильные действия.

После многочисленных ударов соперника ниже пояса я вышел из-под контроля, утратил профессионализм и попытался учинить самосуд.

Я знаю, что это не имеет никакого отношения к профессиональному боксу, и уверяю, что в будущем такого поведения не будет",- заявил Кособуцкий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034674-zhan-kosobutskiy-izvinyayus-za-nesportivnoe-povedenie-ya-vel-sebya-ne-kak-professional/