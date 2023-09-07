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WBA рассмотрит апелляцию команды Дюбуа на результат боя с Усиком

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Бой Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
Бой Александр Усик - Дэниэл Дюбуа. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила получение апелляции от команды британца Дэниэля Дюбуа на исход поединка против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Александра Усика.

Напомним, данный поединок состоялся в августе в Польше. В пятом раунде Дюбуа нанес сильный удар, после которого Усик оказался на канвасе. Он долго приходил в себя. Рефери же не стал отсчитывать нокдаун, посчитав, что британец ударил ниже пояса. В итоге Дюбуа проиграл досрочно в девятом раунде.

Его команда требует пересмотреть эпизод и признать поединок несостоявшимся, а также просит назначить реванш.

"Команда Дэниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на бой от 26 августа, в котором он проиграл нокаутом в девятом раунде Александру Усику во Вроцлаве (Польша).

Получив официальную апелляцию от команды Дюбуа, WBA приступает к ее рассмотрению в соответствии с правилами. Любое решение по данной ситуации будет принято в соответствии с правилами WBA и сообщено своевременно и надлежащим образом",- говорится в заявлении WBA.

Напомним, для украинца победа над Дюбуа стала 21-й на профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, потерпел второе поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035722-wba-rassmotrit-apellyatsiyu-komandy-dyubua-na-rezultat-boya-s-usikom/

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