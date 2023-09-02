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30 лет независимости Казахстана

Жанибек Алимханулы: Я вернусь домой в Казахстан объединенным чемпионом

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, обладающий титулом WBO в среднем весе, сделал заявление после объявления поединка с немцем Винченцо Гуалтьери, сообщает Boxingscene.com.

Он отметил, что вернется в Казахстан объединенным чемпионом.

"Я благодарен за возможность сразиться с другим чемпионом мира. Этот бой сделает меня на шаг ближе к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом в среднем весе. Я благодарен Винченцо Гуалтьери за то, что он поставил на кон свой пояс. Он делает то, что другие чемпионы отказались делать. Я вернусь домой в Казахстан объединенным чемпионом",= озвучил Алимханулы.

Напомним, что бой Алимханулы против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Гуалтьери состоится 14 октября. Бой состоится на арене Fort Bend Epicenter, которая находится в Розенберге (Техас, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035018-zhanibek-alimhanuly-ya-vernus-domoy-v-kazahstan-obedinennym-chempionom/

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