Постреляли глазами: Жан Кособуцкий провел "дуэль взглядов" перед боем в США (видео)

Жан Кособуцкий. Фото: Georg Wendt/picture alliance via Getty Images

Казахстанский непобежденный боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) сошелся лицом к лицу со своим соперником нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1,13 КО), передает NUR.KZ.

Боксеры провели официальную пресс-конференцию перед боем, который пройдет 27 августа в Талсе (Оклахома, США). Поединок станет со-главным событием в вечере бокса от Top Rank. Для Кособуцкого это будет дебютный бой в США.

Победитель данного боя, в следующем поединке встретится с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). Предполагаемое боксерское событие с Джошуа должно состоятся к концу этого года.

Бой Кособуцкий - Аджагба в Казахстане в прямом эфире можно увидеть на телеканале "Хабар" в воскресенье, 27 августа в 8.00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033990-postrelyali-glazami-zhan-kosobutskiy-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-v-ssha-video/