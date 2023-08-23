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"Убедил, что умеет разбивать соперников": СМИ оценили шансы казахстанца Кособуцкого в бою против Аджагбы

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Жан Кособуцкий
Жан Кособуцкий. Фото: Georg Wendt/picture alliance via Getty Images

Интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com оценил шансы казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого в поединке против нигерийца Эфе Аджагбы. Боксеры встретятся на ринге в ближайший уикенд.

"Кособуцкий убедил в том, что он умеет разбивать соперников, которые спрятались от него в глухой защите.

Чуть больше проверил проспекта опытнейший Дюопа. Несмотря на то, что ничего сверхъестественного в том бою Кособуцкий не показал, можно отметить его работу ног и углы атак, хороший уоркрейт, удары по корпусу, умение быстро принимать решения и очень неплохие комбинации.

Аджагба предпочитает работать в неспешном темпе. Он не очень изобретателен в атаке, поэтому частит с джебами. Временами подключает правые оверхэнды или прямые. Может сконтрить кроссом, но получается не всегда.

Ожидается, что Эфе будет крайне неудобно боксировать с левшой. Он проиграет в тактической перестрелке первую половину боя, вынужденно пойдет ва-банк во второй.

И в этот момент мы получим ответ на самый важный вопрос по поводу перспектив Кособуцкого - не расклеится ли этот постоянно улыбающийся здоровяк тогда, когда в ринге что-то пойдет не по его сценарию.

Если не расклеится, то доведет бой до победы решением судей",- сообщает издание.

Напомним, что бой Кособуцкого против Аджагбы состоится 26 августа в американском городе Талса. Поединок пройдет в тяжелом весе и будет рассчитан на десять раундов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033674-ubedil-chto-umeet-razbivat-sopernikov-smi-otsenili-shansy-kazahstantsa-kosobutskogo-v-boyu-protiv-adzhagby/

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