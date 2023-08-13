Энтони Джошуа жестко нокаутировал Роберта Хелениуса (видео)

Энтони Джошуа. Фото: James Chance/Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа одержал досрочную победу над Робертом Хелениусом из Финляндии в главном бою вечера бокса в Лондоне (Великобритания), передает NUR.KZ.

Изначально Джошуа должен был драться с соотечественником Диллианом Уайтом. Однако тот провалил допинг-тест. В итоге Хелениус на коротком уведомлении согласился выйти против бывшего чемпиона.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Развязка же наступила до финального гонга. Боксеры проводили поединок в неспешном темпе. Динамики не наблюдалось, из-за чего зрители выразили свое недовольство.

Закончился бой в седьмом раунде. Хелениус пропустил жесткий удар, оказавшись в тяжелом нокауте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032247-entoni-dzhoshua-zhestko-nokautiroval-roberta-heleniusa-video/