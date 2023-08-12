Боксер Илья Очкин проведет бой в Екатеринбурге

Илья Очкин. Фото: instagram.com/ilya_ochkin/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Илья Очкин свой следующий поединок проведет против представителя России Рафи Хчояна, передает Boxrec.com.

По информации источника, бой между боксерами состоится 17 августа в Екатеринбурге (Россия). Поединок пройдет в рамках среднего веса и будет рассчитан на шесть раундов.

Отметим, что Илья не выступал с сентября прошлого года, когда в Челябинске победил единогласным решением судей местного боксера Андрея Томащука.

Напомним, что на счету Очкина восемь побед (три из них нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях. В активе его соперника Рафи Хчояна одна победа, одно поражение и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032246-bokser-ilya-ochkin-provedet-boy-v-ekaterinburge/