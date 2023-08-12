Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боксер Илья Очкин проведет бой в Екатеринбурге

Опубликовано:

Боксер Илья Очкин
Илья Очкин. Фото: instagram.com/ilya_ochkin/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Илья Очкин свой следующий поединок проведет против представителя России Рафи Хчояна, передает Boxrec.com.

По информации источника, бой между боксерами состоится 17 августа в Екатеринбурге (Россия). Поединок пройдет в рамках среднего веса и будет рассчитан на шесть раундов.

Отметим, что Илья не выступал с сентября прошлого года, когда в Челябинске победил единогласным решением судей местного боксера Андрея Томащука.

Напомним, что на счету Очкина восемь побед (три из них нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях. В активе его соперника Рафи Хчояна одна победа, одно поражение и одна ничья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032246-bokser-ilya-ochkin-provedet-boy-v-ekaterinburge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.