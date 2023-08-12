Жанибек Алимханулы: Планирую собрать все титулы в среднем весе

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9КО) заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе, передает NUR.KZ.

Своими грандиозными планами Жанибек поделился на своей странице в социальных сетях.

"Конечно, я хочу и всегда хотел драться с лучшими. Я понимаю, чтобы стать лучшим, надо побеждать лучших. Но нет ни одного известного боксера, который хотел бы подраться со мной. Несмотря на это у меня есть план. Я соберу все титулы в среднем весе, иншалла!", - написал в Twitter Алимханулы.

Напомним, что 30-летний казахстанский боксер идет в профессионалах без поражений. В его активе 14 побед, девять из которых он завершил досрочно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032243-zhanibek-alimhanuly-planiruyu-sobrat-vse-tituly-v-srednem-vese/