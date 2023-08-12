Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жанибек Алимханулы: Планирую собрать все титулы в среднем весе

Опубликовано:

Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9КО) заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе, передает NUR.KZ.

Своими грандиозными планами Жанибек поделился на своей странице в социальных сетях.

"Конечно, я хочу и всегда хотел драться с лучшими. Я понимаю, чтобы стать лучшим, надо побеждать лучших. Но нет ни одного известного боксера, который хотел бы подраться со мной. Несмотря на это у меня есть план. Я соберу все титулы в среднем весе, иншалла!", - написал в Twitter Алимханулы.

Напомним, что 30-летний казахстанский боксер идет в профессионалах без поражений. В его активе 14 побед, девять из которых он завершил досрочно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032243-zhanibek-alimhanuly-planiruyu-sobrat-vse-tituly-v-srednem-vese/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.