Титульный бой нокаутера Бетербиева со Смитом получил новую дату

Артур Бетербиев. Фото: Mark Robison/Top Rank Inc via Getty Images

Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (Канада) и британцем Каллумом Смитом пройдет в следующем году, сообщает Boxingscene.com.

Изначально топовый бой должен был состояться 19 августа в Квебеке (Канада). Однако Бетербиеву сделали срочную операцию из-за костной инфекции челюсти. Теперь ему предстоит восстановление. Поединок же было принято перенести.

Новой датой встречи боксеров в ринге значит 13 января 2024 года. Место проведения осталось прежним.

"Это произойдет на несколько месяцев позже, чем планировалось изначально, но я очень рад, что у Артура Бетербиева будет шанс защитить свои титулы перед невероятными болельщиками Квебека",- сказал глава Top Rank Боб Арум.

Отметим, что Бетербиев на профи-ринге провел 19 боев. В каждом из них он победил. Причем во всех случаях это было досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031851-titulnyy-boy-beterbieva-so-smitom-poluchil-novuyu-datu/