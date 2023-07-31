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Титульный бой Бетербиева со Смитом перенесен из-за операции чемпиона

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Боксер Артур Бетербиев
Артур Бетербиев. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (Канада) и британцем Каллумом Смитом этим летом не состоится, сообщает Boxingscene.com.

Встреча должна была пройти 19 августа арене Videotron Centre (Квебек, Канада). Однако теперь промоутеры вынуждены искать новую дату. Бетербиев перенес срочную операцию из-за развившейся костной инфекции челюсти.

Его прооперировали в Монреале. И теперь чемпиону предстоит пройти курс восстановления. Сам поединок состоится позже. И не исключено, что в следующем году.

Смит в данном противостоянии выступает в качестве претендента на титулы.

Отметим, что Бетербиев на профи-ринге провел 19 боев. В каждом из них он победил. Причем во всех случаях это было досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030657-titulnyy-boy-beterbieva-so-smitom-perenesen-iz-za-operatsii-chempiona/

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