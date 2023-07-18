Алимханулы может сразиться с непобежденным британцем

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профи-боксер Жанибк Алимханулы, выступабщий в среднем весе, может провести бой против непобежденного британца Феликса Кэша. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, передает Boxing Social.

"Бой Кэша против Уильямса вновь не состоится. Кэш не отказывается от боя, он всегда готов драться. Думаю, ему пора двигаться дальше. И у нас есть на руках предложение для Кэша сразиться с чемпионом мира по версии WBO Жанибеком Алимханулы. Примем ли мы поединок? Я думаю, что для Феликса это правильный вариант на данный момент",- сказал Хирн.

Сам Феликс Кэш подтвердил желание выступить против казахстанца.

Последний свой поединок 30-летний казахстанский боксер провел в мае этого года в Стоктоне (США), победив нокаутом канадца Стивена Батлера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029143-alimhanuly-mozhet-srazitsya-s-nepobezhdennym-britantsem/