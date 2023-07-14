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Больше, чем в UFC: сколько заработает Нганну за бой с Фьюри

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Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Озвучен гонорар камерунского бойца смешанных единоборств, который он заработает за боксерский поединок против британского чемпиона-супертяжа Тайсона Фьюри, сообщает IFLTV.

По данным СМИ, за этот поединок Нганну получит больше 8 миллионов долларов. Столько в UFC именитый боец никогда не зарабатывал.

За свою последний бой в рамках мирового промоушена он обогатился на 600 тысяч долларов. Случилось это в прошлом году. Тогда он легко побил француза Сирила Гана в главном событии турнира UFC 270.

Напомним, Нганну и Фьюри встретятся на ринге 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдет по правилам бокса. Ранее WBC дал разрешение своему чемпиону на эту встречу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028734-bolshe-chem-v-ufc-skolko-zarabotaet-ngannu-za-boy-s-fyuri/

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