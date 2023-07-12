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WBC разрешил чемпиону Фьюри подраться со звездой MMA Нганну

Опубликовано:

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о выдаче разрешения чемпиону мира в супертяжелом весе Тайсону Фьюри на поединок против звезды смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, сообщает Boxingscene.com.

"Тайсон Фьюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента у него сейчас нет. Он пытался организовать бои против Руиса, Джошуа и Усика, но соглашения не были достигнуты",- заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

Бой Фьюри - Нганну намечен на 28 октября. Он состоится в в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок должен пройти по правилам бокса. Точной информации о том, будет ли стоять титул WBC на кону, в данный момент нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028343-wbc-razreshil-chempionu-fyuri-podratsya-so-zvezdoy-mma-ngannu/

Автор: Роман Кушпелев
WBC разрешил чемпиону Фьюри подраться со звездой MMA Нганну

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