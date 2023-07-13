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"Этот парень сейчас лучший в мире": Хабиб Нурмагомедов высказался о бое Фьюри - Нганну

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, передает Youtube-канал Sky Sports.

По словам российского бойца, в боксерском бою у Нганну нет шансов против Фьюри.

"Тайсон Фьюри? Этот парень сейчас лучший в мире. Он находится на другом уровне в боксе. Конечно, если бы бой был по правилам ММА, то у Фрэнсиса Нганну были бы хорошие шансы. Но в боксе я не вижу никого, кто смог бы одолеть Фьюри. Разве что Александр Усик", - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что поединок по правилам бокса между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028492-etot-paren-seychas-luchshiy-v-mire-habib-nurmagomedov-vyskazalsya-o-boe-fyuri-ngannu/

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