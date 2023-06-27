Боксер Айдын Ельжанов следующий бой проведет в Калифорнии

Айдын Ельжанов. Фото: vk.com/a_yelzhanov

Казахстанский боксер-профессионал Айдын Ельжанов свой следующий поединок проведет 22 июля в американском городе Лонг-Бич (штат Калифорния), передает Boxrec.com.

По информации источника, бой пройдет в рамках полулегкого веса (до 57 кг) и будет рассчитан на четыре раунда. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что в активе Айдына Ельжанова шесть побед (из них четыре нокаутом), одно поражение и одна ничья на профессиональном ринге.

Предыдущий поединок 30-летний казахстанский боксер провел 1 апреля текущего года в Лонг-Бич, когда свел вничью бой с мексиканцем Хуаном Эрнандесом Лопесом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026633-bokser-aydyn-elzhanov-provedet-sleduyuschiy-boy-v-kalifornii/