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"С удовольствием": Джон Райдер готов драться с Головкиным в Казахстане

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Боксер Джон Райдер
Джон Райдер. Фото: matchroomboxing.com

Бывший претендент на титул во втором среднем весе британец Джон Райдер изъявил желание встретиться с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает Рroboxtv.com.

По словам Джона, он является большим поклонником казахстанского боксера и готов с радостью встретиться с ним в любой точке мира.

"С удовольствием побоксировал бы с Головкиным. Готов ехать куда угодно ради этого поединка. Я уже дрался с "Канело" на его родине. Я был большим поклонником Геннадия с тех пор, как перешел в профессионалы. Он начинал с небольших вечеров бокса в Германии, пока не сделал прорыв в США.

Головкин трижды встречался с "Канело". Я думаю, что он выиграл у него первый бой. Две остальные встречи завершились так, как завершились. Геннадий - великий боксер. Мне посчастливилось с ним встретиться, он отличный человек.

Я уверен, что у Головкина осталось еще несколько километров пробега, хоть он и стал старше. Но говорят, что сила уходит последней, поэтому я уверен, что он все еще обладает мощным ударом", - заявил Райдер.

Напомним, что не так давно Геннадий Головкин лишился всех чемпионских титулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026072-s-udovolstviem-dzhon-rayder-gotov-dratsya-s-golovkinym-v-kazahstane/

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