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Иван Дычко нокаутировал аргентинца и завоевал второстепенный титул WBA

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Иван Дычко
Иван Дычко. Фото: instagram.com/ivandychko

Казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу в Буэнос-Айресе (Аргентина) и завоевал вакантный титул WBA Fedecaribe, передает NUR.KZ.

За титул он сразился с аргентинским боксером Ариэлем Бракамонте.

Боксеры должны были провести десять раундов. Но все завершилось задолго до финального гонга.

Иван Дычко нокаутировал оппонента уже во второй трехминутке. Таким образом, казахстанец стал обладателем титула WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Для Дычко данная победа стала 13-й (12 досрочных). При этом в профи-боксе казахстанец идет без поражений.

Добавим, что подготовку Дычко проводил в Эмбридже (штат Пенсильвания, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2024258-ivan-dychko-nokautiroval-argentintsa-i-zavoeval-vtorostepennyy-titul-wba/

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