Бокс: летом состоятся два супербоя

Эррол Спенс-младший. Фото: instagram.com/errolspencejr/

Летом текущего года состоятся два больших события в профессиональном боксе. Официально объявлено об организации больших и ожидаемых поединков, передает NUR.KZ.

Главным событием не только лета, но и всего года станет бой между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Данную встречу любители бокса ждали очень долго. И, наконец, она официально анонсирована.

Боксеры разыграют между собой звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Спенс в данный момент владеет титулами WBC, WBA, IBF, а Кроуфорд - WBO. Поединок состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США).

В августе канадец Артур Бетербиев будет проводить защиту своих титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе. Его соперником будет британец Каллум Смит.

Титульный бой пройдет в Квебеке (Канада) 19 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022201-boks-letom-sostoyatsya-dva-superboya/