Пол Малиньяджи: Бокс не заслуживает Ломаченко

Василий Ломаченко. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи оценил исход боя между американцем Девином Хэйни и Василием Ломаченко. По его мнению, победить должен был украинец, сообщает proboxtv.com.

"Это был приятный тактический бой - шахматный матч с высоким коэффициентом интеллекта. Если бы кто-то сказал мне, что Хэйни будет стараться быть агрессивным в течение длительного времени, я бы сказал, что агрессивность не в его интересах, потому что он лучше всего действует на задней ноге, нанося удары и контр-удары, но он довел бой до предела.

Его тактика и исполнение дали ему положительные моменты, даже если я в конечном счете не думаю, что он сделал достаточно, чтобы победить. Только на этом уровне боя можно показать, на что ты способен, а он показал то, чего ему раньше не приходилось делать. Он показал, что может больше, чем ему приписывали ранее. Однако этого было недостаточно, чтобы победить эту версию Ломаченко.

То, что Ломаченко пробовал себя против соперников, которые явно крупнее его, само по себе впечатляет. Если бы он дрался с соперниками своего роста, то победил бы их всех.

Были раунды, когда всю работу делал Ломаченко; были раунды, когда Хэйни делал всю работу. Были и раунды, когда работали оба, но больше проявлял себя Ломаченко. Если кто-то дал Хэйни эти раунды, значит, они искали предлог, чтобы отдать их ему. У меня же счет 8-4 в пользу украинца.

На самом деле я бы хотел, чтобы он ушел на пенсию. В 35 лет он с каждым днем ​​все дальше отходит от своего пика, и хотя бой был конкурентным, я не думаю, что матч-реванш необходим - бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко. Ни один боец ​​не заслуживает несправедливости.

И кульминация карьеры Ломаченко должна была наступить сейчас, в 35 лет, когда он стал бы абсолютным чемпионом мира.

У великих бойцов крадут момент. Они обязаны уйти и никогда не возвращаться",- сказал Малиньяджи.

Напомним, Ломаченко уступил Хэйни единогласным решением судей. Бой получился близким и конкурентным. Многие эксперты считают, что Ломаченко ограбили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022034-pol-malinyadzhi-boks-ne-zasluzhivaet-lomachenko/