Тедди Атлас: Один из судей боя Хэйни - Ломаченко должен предстать перед комиссией и объясниться

Бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Бывший тренер, а ныне известный обозреватель бокса Тедди Атлас оказался недовольным судейским счетом поединка между американцем Девином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко, сообщает Boxingscene.com.

В частности, его поразило решение одного из судей Дэйва Моретти отдать десятый раунд Хэйни. Многие эксперты назвали эту трехминутку одно из лучших в исполнении Ломаченко. Он нанес 49 ударов, 11 из которых достигли цели. У Девина точными оказались всего пять из 25.

"Я могу смириться с картами двух судей, которые насчитали 115-113 в пользу Девина. Но 116-112? Мне сказали, что Моретти отдал десятый раунд Хэйни. Что же, необходимо, чтобы он предстал перед Атлетической комиссией Невады (NSAC) и объяснился. Ему стоит объясниться.

Если NSAC не вызовет его для разбирательств, то нам следует создать петицию о ее роспуске",- заявил Атлас.

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей. Он защитил свой титул абсолютного чемпиона в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2021618-teddi-atlas-odin-iz-sudey-boya-heyni-lomachenko-dolzhen-predstat-pered-komissiey-i-obyasnitsya/