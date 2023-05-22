Хэйни о бое с Ломаченко: Я подрался с будущим членом Зала славы

Бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (США) назвал украинского боксера Василия Ломаченко самым сложным оппонентом в карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я подрался с будущим членом Зала славы бокса. Ломаченко - самый сложный оппонент в моей карьере на сегодняшний день. Думаю, мы устроили отличный бой для болельщиков.

Он большой мастер, отличный боец. Он показал это в чемпионских раундах. Я просто должен снять шляпу перед ним. Повторюсь, он отличный боец.

Победа над ним вписала мое имя в историю",- сказал Хэйни.

Напомним, бой Хэйни с Ломаченко состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США). Американец в близком поединке одержал победу единогласным решением судей, защитив свои титулы чемпиона мира в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2021532-heyni-o-boe-s-lomachenko-ya-podralsya-s-buduschim-chlenom-zala-slavy/