Жанибек Алимханулы: Я - самый избегаемый боксер в мире

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8КО) заявил, что является самым избегаемым боксером в мире, передает NUR.KZ.

На своей официальной странице в Twitter Жанибек сделал очередное громкое заявление.

"Я чемпион мира по любительскому и профессиональному боксу. Если я сказал, что побью кого-то, то я это сделаю. Я легко могу победить любого чемпиона мира. Я - кошмар чемпионов и самый избегаемый боксер в мире", - написал Алимханулы.

Напомним, что ранее 30-летний казахстанский боксер рассказал, что с легкостью может выиграть у мексиканца Сауля Альвареса.

Свой следующий бой Жанибек Алимханулы проведет против канадца Стивена Батлера 13 мая в Стоктоне (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020158-zhanibek-alimhanuly-ya-samyy-izbegaemyy-bokser-v-mire/