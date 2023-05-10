Жанибек Алимханулы: Легко могу побить "Канело" и Бивола

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы уверен, что может победить мексиканца Сауля Альвареса и россиянина Дмитрия Бивола, сообщает сайт The Ring.

По словам 30-летнего казахстанского боксера, его не интересует поединок с мексиканцем Хайме Мунгией.

"Хайме Мунгия? Кто он? У него была возможность сразиться со мной, но он отказался. Теперь он в прошлом. К тому же у него нет пояса. Я хочу драться только с чемпионами.

Если я не смогу в этом году объединить пояса в среднем весе, то я готов боксировать во втором среднем дивизионе. "Канело" - легкий поединок для меня. Я могу легко побить не только его, но и Бивола. Я знаю свои возможности. Придет время, и вы в этом убедитесь", - заявил Алимханулы.

Отметим, что Жанибек Алимханулы в профессионалах идет без поражений. В его активе 13 побед, из них восемь он завершил досрочно. Следующий бой он проведет 13 мая в Стоктоне (США) против канадца Стивена Батлера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019959-zhanibek-alimhanuly-legko-mogu-pobit-kanelo-i-bivola/