Абильхан Аманкул нокаутировал мексиканца Фраусто на вечере бокса в Гвадалахаре

Абильхан Аманкул. Фото: Suleimen Promotions

Казахстанский профессиональный боксер Абильхан Аманкул одержал досрочную победу в рамках вечера бокса, который состоялся в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

Его соперником выступил мексиканец Фабиан Риос Фраусто. Поединок прошел в лимите среднего веса.

Бой получился коротким. Уже во втором раунде Абильхан Аманкул нокаутировал своего оппонента.

Для него эта победа стала четвертой на профи-ринге. Причем каждая из низ была одержана досрочно.

Добавим, что в главном событии вечера бокса выступил мексиканец Сауль Альварес. Он проводил защиту четырех титулов во втором среднем весе: WBC, WBO, WBA, IBF.

"Канело" единогласным решением судей победил британца Джона Райдера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019720-abilhan-amankul-nokautiroval-meksikantsa-frausto-na-vechere-boksa-v-gvadalahare/