Талгат Сырымбетов о вылете с ЧМ-2023 по боксу: Признаю свое поражение

Талгат Сырымбетов. Фото: kfb.kz

Казахстанский боксер-любитель Талгат Сырымбетов прокомментировал свое поражение от действующего чемпиона Азии иорданца Мухаммеда Абу-Джаджеха на ЧМ-2023 в Ташкенте, передает NUR.KZ.

В интервью пресс-службе дирекции развития спорта Республики Казахстан Талгат признал свое поражение от действующего чемпиона Азии.

"К сожалению, сегодня не удалось победить. Не могу ничего сказать про судейство. Потому что поединок уже прошел. Как мужчина признаю свое поражение. Не хочу искать оправданий. Прощу прощения у всех казахстанцев. К следующим стартам вернусь сильнее. Всем спасибо за поддержку", — сказал Сырымбетов.

Напомним, что сегодня на чемпионате мира Талгат Сырымбетов раздельным решением судей (1-4) уступил Мухаммеда Абу-Джаджеху из Иордании. Тем самым Казахстан понес первую потерю на ЧМ по боксу в Ташкенте (Узбекистан).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019237-talgat-syrymbetov-o-vylete-s-chm-2023-po-boksu-priznayu-svoe-porazhenie/